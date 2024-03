Ho letto nei giorni scorsi gli articoli inerenti l’annosa vicenda della Bovalino-Bagnara, in cui è sembrato che fosse l’amico Vicesindaco Metropolitano, Carmelo Versace ad avere promosso e ‘diretto’ la fase prodromicamente preliminare, circa la riunione al MIT, ma devo dare giusto atto, all’altrettanto carissima amica e Parlamentare in carica, del nostro territorio, la Senatrice Tilde Minasi, che è stata proprio lei a sollecitare il tutto, attraverso le vie formali che la politica contempla.

Vieppiu`, ovvero che anche il sottoscritto ha sempre tenuto in doveroso e necessario conto la sana compartecipazione di dialogo tra le istituzioni e le differenti forze politiche e/o schieramentali, ragione per cui eviterei in futuro atteggiamenti ‘calendeschi’, cioè da Carlo Calenda, il quale, almeno apparentemente, sarebbe aduso ad intestarsi, dal punto di vista giammai politico, bensì pubblicistico e massmediologico, qualsiasi cosa accada di positivo ‘sotto questo cielo’.

E verità per verità, con la Senatrice Minasi, almeno per quanto mi riguarda, ho sempre constatato orecchie attente, non solo su tale argomento (che difatti ha visto, in primis ‘ex tunc’, precisa interpellanza parlamentare, presentata dal Segretario Nazionale del mio Partito, On. Lorenzo Cesa, lo scorso fine settembre -e di come le cronache possono ben testimoniare- proprio su imput del sottoscritto, nella qualità di Responsabile Regionale dell’UdC è, principalmente figlio devoto di Bovalino), ma da parte della Senatrice Minasi, ribadisco ho sempre avuto spirito di sincera collaborazione e fattiva disponibilità, proprio perché costei è una delle poche personalità politiche, strutturate da tempo e da tempo attenta alle giuste istanze dei nostri territori.

A Carmelo Versace, parimenti, riconosco il suo impegno, ma una simile battaglia politica, per vincerla, bisogna che la si combatta tutti assieme, con onestà intellettuale e in assenza di fughe in avanti, da parte di chicchessia.

Vincenzo Speziali

Responsabile Regionale Calabria e membro della Direzione Nazionale dell’UdC.

