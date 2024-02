Ho letto con attenzione la dichiarazione del collega Nicola Irto -collega in quanto Responsabile Regionale del suo Partito come io del mio- in merito alla vicenda ZES, benché a seguito dell’intervento di ieri, proprio del sottoscritto.

Rimango però stupito -in fin dei conti senza meraviglia alcuna, poiché la strumentalizzazione di un cooptato quale è lui in Parlamento lo induce a propaganda nemmeno spiccia, bensì sterilmente effimera- ragione per la quale, invece di insultare la maggioranza di Governo del Centrodestra nazionale (e per tali motivi gli ricordo chi è è come è arrivato al Senato, pure passando io quale colui che dice le cose a brutto muso…epperò quando ci vuole ci vuole!), dicevo in luogo agli attacchi e agli elenchi opinabili da Irto scioranati, lo inviterei ad esprimersi su quanto da me proposto in tal senso, con realtivo metodo, per tale argomento specifico.

Ciò basterebbe a farlo avvertire e riconoscere come politico, non nelle vesti di un polemico polemista, aduso a qualunquistico qualunquismo, senza nessun contenuto propositivo, differentemente da me, che una proposta l’ho formulata.

Attendo replica del collega, alfine di controbattere con ulteriori elementi, oppure, parimenti a quanto auspicabile un cenno di sua convinta adesione.

Vincenzo Speziali

Responsabile Regionale Calabria e membro della Direzione Nazionale dell’UdC.

