D: Dunque Speziali, l’UdC ha fatto l’accordo con la Lega, che ne pensa?

R: Ne prendo atto ma non lo condivido. Intendiamoci, sono amico di Salvini, a cui sono affezionato e il quale considero una persona perbene, un galantuomo, ma ho anche compiuto una seria e profonda verifica del nostro elettorato democristiano, giungendo alla conclusione, da me condivisa, di come i nostri elettori, non ci seguiranno mai su questa linea politica. A me andava bene un’alleanza pur che sia, epperò innanzi allo sforzo politico di un altro caro amico, ovvero Matteo Renzi, autentico fuoriclasse, trovo questa soluzione non solo congeniale o più convincente, semmai naturale.

D: Scissione dell’UdC in vista?

R: In Calabria l’UdC l’ho rivitalizzato io, da solo, con i miei sforzi, con il mio lavoro e il mio impegno, quindi non è una scissione, semmai è una presa d’atto, senza muovere polemiche, poiché tutti sanno quanto io sia legato a Lorenzo Cesa. Eppure non posso abdicare alla mia storia e alla mia formazione ‘culturalpolitica’. L’autonomia differenziata, non mi convince, così come non so in che modo gli amici che andranno con la Lega, potranno sedere ancora tra gli scranni del PPE, ostile e alternativo, verso AfD (Alternative für Deutschland). Intendiamoci, questi ultimi sarebbero cosa diversa dalla Lega di Salvini, la quale è certamente molto più moderata, ma restano i loro alleati. Io sono un democristiano, un europeista solidale, non fautore dell’estremismo nazionalista. Così come non sopporto un presunto tecnocrate, nonché falso moderato come tal Calenda Carlo, dal quartiere Parioli in Roma.

D: Dunque si candida alle Europee con Renzi?

R: Si! Anche perché abbiamo messo in campo, una seria azione di strutturare persino il soggetto politico, quindi per quanto mi riguarda non mi imbararco per la lista di scopo, almeno in riferimento al mio impegno futuro con Italia Viva. Difatti, in queste ore, stiamo anche vedendo di individuare entro i prossimi dieci giorni una data, alfine di fare la riunione con gli amici che condividono il percorso e il nuovo lavoro, dentro Italia Viva. Nessuno vuole e ha intenzione di invadere il campo altrui, tra l’altro consolidato dalla stagione congressuale che è laicamente sacra, ciononostante dobbiamo trovare -e la troveremo- una sana formula di efficace innesto. In più, mi Candido poiché credo di poter dare un contributo e conosco meglio di molti le dinamiche internazionali e continentali, anche al netto di rapporti personali diretti. E comunque laddove ci sono le preferenze, a fronte della raccolta di un sano e lecito consenso, io ci sono, poiché la politica non è cooptazione.

D:Sento che ne parla in modo entusiasta. È vero?

R: Assolutamente ha colto nel giusto segno. Ne discutevo assieme, persino con Clemente e Sandra Mastella, così come con Giampiero Samori`. Quest’ultimo è legato alla DC del mio amico Totò Cuffaro, benché non mi sto interessando alla loro Democrazia Cristiana, con la quale non so se si chiuderà l’accordo o meno. Certo io lo auspico, sebbene con la prospettiva di concorrere dopo le elezioni a irrobustire l’organizzazione partitica a guida Renzi. Abbiamo un vero ‘cavallo di razza’ e non riconoscere tale valore è come ‘peccare nei confronti dello Spirito Santo’, avrebbe detto Andreotti. E lo avrebbe detto, avendo ragione!

D: Un’ultima domanda. Come si spiega la convergenza di Cesa a favore della Lega?

R: Non è corretto da parte mia, dare interpretazioni o fare ricostruzioni. Certamente, avrà influito in modo decisivo la necessità della ricandidatura di Aldo Patricello, il quale non è nemmeno dell’UdC, benché essendo molisano, ha dato generosamente una mano elettorale a Lorenzo Cesa, allorquando si è candidato in quella Regione per il Centrodestra in un collegio camerale, poi vinto. Epperò per uno, per uno solo, persino esterno, non si può rinnegare una storia o andare in un senso di non appartenenza al nostro mondo democristiano, europeista e popolare, pure perché se capitasse ‘qualcosa’ -e in questa Italia giacobina può sempre succedere, seppure ingiustamente- la questione la dovrebbero poi affrontare Salvini e Cesa, benché non me lo auguro affatto. Non foss’altro perché il tutto sarebbe surreale ed ingiusto, oltre a non meritarlo entrambi. Patti chiari: il mio è un discorso aleatorio, ma ormai conosco ed avverso siffatti metodi.