Di recente, ho avuto uno scontro politico con Enzo Sculco -la cui conversazione, sarà certamente agli atti, non so se ora riportati o meno- e benché lui tapino, senza credibilità alcuna (certamente, ai ‘miei occhi’!) mi ‘insultasse’ (con calunnie, senza fondamento), oppure tentasse (fallacemente e sottolineo fallacemente!) di ‘minacciarmi’ (pure a fronte di percosse fisiche), si potrà ascoltare, che il sottoscritto, non ha dato peso alcuno e di rimando continuavo a ‘sfottere’.

Quindi -come a suo tempo feci per Mangialavori- per onore di verità, ma anche di lecita e credibile opinione, argomenterò, la mia idea, la quale si basa, su dati fatto, conoscenza della persona, ma soprattutto, principalmente, logica: se Sculco è un ‘mafioso’, non solo la ‘mafia’ è una burla, ma di conseguenza, dovrebbe essere rappresentata al ‘Bagaglino’, in una delle ‘piece’ di Ninni Pingitore, a cui mi riprometto di parlargli.

Suvvia, lo vedete? Imbolsito, frastornato (principalmente, dalle mie note stampa, in cui, senza essere ‘querelabile’, lo sfottevo con stile, ironia, eleganza, ma principalmente…con realistica osservanza della verità), soprattutto senza ‘cadrega’ (oppure ‘riconducibile’ alla sua prole diretta!), ora ci viene consegnato alla stregua di un temerario ‘mafioso’.

Certamente, Enzo, è un ‘cialtronello’ di provincia, un costui che ‘piega’ -per ‘esigenze politiche’ (o paratali, ma pur sempre sue o del suo ‘apparato’)- dicevo uno che piega la realtà ai desideri, tipo (come gli ho detto e a mezzo stampa, con tutto il rispetto per entrambe), fare ‘passare’ sua figlia Flora come Tina Anselmi (e a Flora voglio bene), ragione per cui, ‘ridimensioniamo’ il soggetto (cioè il ‘soggettone da circo’), in quanto sopravvalutarlo, cioè ‘caricarlo’ di ‘allure (disdicevole!) mafiologica’, significherebbe ridicolizzare una cosa seria, la quale, di riffa di raffa, non solo Borsellino, ma anche il mio ‘parente acquisto’ Sciascia, ben definirono e contrastarono, ciascuno nel loro ambito.

Insomma -onestamente, credibilmente, realisticamente, veramente!!!- Enzo è un ‘arrufone (para)politicante’, un miserrimo autentico, che al massimo può essere definito, esclusivamente, quale ‘collettore’ di ‘dispensantore di incarichi lavorativi’ (ma quelli nemmeno catalogabili o assimilabili, con la qualifica ‘di concetto’, poiché parliamo di usceri e cose così), cioè un Masaniello ‘di provincia’ (l’autentico, almeno, operava a Napoli, non certo a Torre Melissa, con tutto il rispetto, chiaramente, per il Comune).

Dunque, alla fin fine -direbbe il grande Totò ( in ’47 Morto che parla’)- ‘una prece’, basata sulla pietà, ed anche sulla realtà, perché il ‘povero’ Enzo Sculco, di per sé stravolto per la mancata rielezione della sua adorata ‘Florina’ (non ‘Madre della Patria o della Regione Calabria’, ma comunque una che almeno si impegna e le dinamiche politiche le comprende, anche se non sempre sa gestirle), vedercelo additato come e persino un ‘mafioso politico’, è troppo.

No, non lo merita, semplicemente perché non solo non lo è (difatti, agli occhi del sottoscritto, appare per quel che da sempre rappresenta, per sua scelta e financo per quanto egli stesso sia, essendo lui medesimo, una sorta di ‘arruffapopolo’, seppur convcedo, da strapazzo), ma mai avrebbe potuto avere un simile ruolo (ovviamente negativo!!!), poiché con la sua boria endemica -e l’arroganza, combinata alla tendenza del ‘bluffer’ (notoriamente, è un giocatore di carte e d’azzardo, perciò gli viene naturale)- non sarebbe risultato ‘affidabile’, agli occhi di chi (senza ruolo e senza autorevolezza, esclusivamente dello Stato e non di loro), ricerca asservimento, per di più a prescindere.

Io, la penso e la testimonierei così, senza indugio e con realistica coscienza, nonostante attendo, doverosamente, ossequiosamente, legalmente, le fasi processuali, senza dimenticare che Enzo ha avuto in passato, una condanna definitiva per concussione, epperò ciò lo dipinge, quindi, per quel che è, a conferma e comprova di quanto sostengo.

Altro da aggiungere non vi è, ma ribadisco una mia convinzione, manifestandola con rispetto nei confronti di tutte le parti e indirizzando una vicinanza umana -in questo doloroso momento- a chi soffre, tenendo ben presente quali sono le sedi in cui potranno far valere (legalmente) le loro ragioni, incominciando da Enzo, al quale consiglierei di essere diverso da come è stato negli ultimi anni, cioè pieno di debordante livore, nel rappresentare un ‘non pensiero’, anzi nemmeno una ‘non strategia’.

Vincenzo Speziali