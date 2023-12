Vincenzo Speziali: “Antonello Talerico ha una fissazione da illazione assertiva, nei confronti del Prof. Aldo Quattrone. Se ha Notizie Criminis’, andasse in Procura, non sui giornali”.

Conosco il Prof. Aldo Quattrone, ed ero amico -lui difatti, a sua volta lo era di mio nonno (già suo capocorrente e parlamentare di riferimento) e dei miei genitori- quindi di Franco, cioè il fratello.

Franco mi considerava un suo ‘pupillo’, come lo hanno fatto, assieme e in contemporanea, Pepe` Nicolò, Lillo Manti, Sebastiano Vincelli, Giuseppe Reale, Bruno Chiné, Pasquale Barbaro, Piero Fuda, Totò Delfino, Guido e Mario Laganà.

Cosa aggiungere? Superiorità manifesta di una democristianita` conclamata, a cui sciantini catanzaresi -ad onor del vero molto pochi e non rappresentanti una umanità immensa, tipica di questa città- oppure soggetti oriundi di qualche centro silano nel crotonese e nativi di ‘loci danteschi’, non rapresenteranno mai.

Piùttosto e mi riferisco a tal Antonello Talerico (politicamente in Fiorita? Certo che si, quindi lo si ricordi bene da parte degli elettori, allorquando verrà il momento delle urne e comunque lo ricorderò io!), la smettesse di insinuare a mezzo stampa ‘presunte condotte stigmatizzabili’ del Prof. Aldo Quattrone, altrimenti, se ha elementi, proprio il sig. Talerico, che non conosce la presunzione di innocenza -difatti il suo comportamento, anche quale Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati lo ‘certifica’ in modo, almeno per me disdicevole, ovvero quanto ha ‘fatto’, in maniera negletta, hei confronti dell’On.Pittelli, al quale imputerà una forbita professionalità ed una invidiata (sempre da costui?) carriera politica- dicevo se ha elementi, si recasse negli uffici della Procura.

Potrei dirgli: spesso colà bazzichi, ma certamente per i tuoi motivi afferenti la professione (senza insinuare nessun hobby).

Tranquillo, come al solito nel replicarmi -anche per interposta persona, ovvero attraverso miserevoli manutengoli, ovviamente ‘politicanti’ (dei quali non ho paura, come nemmeno di te, esimio ‘brioche`’)- ricorda pure i miei trascorsi di ‘perseguitato giudiziario’ di cui vado fiero, in quanto lo sono stati prima di me, personaggi quali Forlani (che mi ha allevato come un figlio), Andreotti e Craxi, perciò insignificanti ‘azzeccagarbugli’ (saranno persino ‘compiacenti’ con taluni Pm?), mai e poi mai, potranno assurgere alla suddetta fama, per di più giusta e da molti condivisa, laddove ci sono pure io (poiché ‘conto…a differenza di qualcuno’!?).

Tra l’altro, ciò porta voti -almeno dalle mie parti, benché tu e Sero` le avete ‘disprezzate’, con razzismo- quindi alla fine parliamo del libero consenso, espresso dalle persone che anelano libertà e verità, senza pretendere ‘comodi accasamenti strutturali’.

Caro Talerico, cambia musica e pure disco, finendola con ‘dichiarazioni da distrazione di massa’, perché nel mentre dici e accenni di docenti impegnati in politica che sono silenti, guarda un po’ negli occhi Donatella Monteverdi, quindi nelle vostre riunioni ‘fioritesche’, fate esami di coscienza e verità (financo al netto della consorte ‘sindachesca’!), sennò -al solito tuo- dimostri di straparlare, lanciando segnali, circa i quali l’emerito Prof ti ha già risposto e che -da parte tua!- non si colgono, solamente perché non…sei cresciuto con Cossiga (differentemente da altri: sarò io? Certo che si!).

Vincenzo Speziali