L’ ANIA ( Associazione Nazionale Inquilini ed Assegnatari) della Città Metropolitana di Reggio Calabria esprime soddisfazione e compiacimento per l’apertura della nuova strada di collegamento, a scorrimento veloce, Gallico – Gambarie.

Si tratta di una infrastruttura stradale importante e strategica, sognata e voluta fortemente, in primis, dai cittadini e dagli abitanti della Vallata del Gallico, dagli Amministratori dei Comuni di Calanna, Laganadi, Sant’Alessio e Santo Stefano in Aspromonte con il concorso della Regione Calabria che ha finanziato l’opera e della Città Metropolitana nella qualità di ente appaltante ed attuatore dell’intervento. E’ una vittoria di tutti, cittadini e istituzioni, che consentirà di rompere dall’isolamento una parte importante del territorio aspromontano reggino e consentirà, in soli 15 minuti , di collegare il mare alla montagna con ricadute sociali, turistiche ed economiche per i Comuni interessati, i cittadini e le aziende turistiche di quel comprensorio.

Inoltre, il nuovo collegamento combatterà lo spopolamento e comporterà sicuramente l’avvio di una nuova fase di valorizzazione, riqualificazione e sviluppo per l’intero comprensorio aspromontano.

Lo scontro politico, di questi giorni, sui meriti, sulle cose fatte e realizzate non serve a nulla, anzi è inutile, controproducente e dannoso, ognuno ha fatto il proprio dovere nell’interesse del bene comune.

Gioiamo, tutti assieme, per l’importante obiettivo e traguardo raggiunto.