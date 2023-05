Di Antonio Spina

Si è svolta presso la splendida cornice della dimora storica di Villa Zerbi di Taurianova, la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione di Villaggio Sud Agrifest in programma in Contrada Vatoni – Taurianova, presso la sede della OP Pianagri Soc. Coop nei giorni 1- 2- 3 Giugno.

Nel corso della tre giorni oltre dieci artisti si esibiranno su due palchi, grazie ad un’attenta e sapiente proposta di live e dj set con i più interessanti nomi del panorama musicale nazionale e locale. Quest’anno la direzione artistica è stata affidata a Domenico Barreca, in arte “Barreca”, cantante locale e talento emergente in ambito nazionale, con l’album d’esordio “Dall’altra parte del giorno” ed il secondo disco “Eppure adesso suono”.

“Anche la parte artistica e la musica si farà valere con quello che vogliamo definire partecipazione attiva, dove i vari artisti suoneranno per raccontare le proprie storie ed i propri percorsi – ha affermato -. Il nostro obiettivo è quello di dare un livello alto e di qualità alla manifestazione e, per riuscire nell’intento, c’è stato uno sforzo immane da parte di tutti. Ci aspettiamo una grande risposta da parte del pubblico. Buon Agrifest!”.