Di Antonio Spina

A margine della conferenza stampa, svoltasi all’interno della magnifica location della dimora storica di Villa Zerbi di Taurianova, dove è stata presentata la seconda edizione del Villaggio Sud Agrifest in programma in Contrada Vatoni – Taurianova, presso la sede della OP Pianagri Soc. Coop nei giorni 1- 2- 3 Giugno, è intervenuto ai nostri microfoni il Presidente Legacoop – Regione Calabria – Lorenzo Sibio.

” Dopo la partecipazione alla prima edizione ci siamo resi conto quanto sia importante predisporre questo tipo di eventi e, pertanto, abbiamo chiesto alla direzione nazionale di intervenire non solo con un supporto finanziario, ma anche organizzativo” – ha dichiarato Lorenzo Sibio.

Legacoop nazionale aprirà ufficialmente i lavori dell Agrifest nei giorni 1 e 2 Giugno, con le tavole rotonde che vedranno la partecipazione di esponenti nazionali ed aziende leader nel panorama cooperativistico.

Un progetto importante quanto virtuoso messo in piedi e portato avanti da Op Pianagri, che rappresenta il modello migliore di fare sana impresa : ” una manifestazione di tal portata genera nel nostro territorio contaminazione e discussione intorno a tematiche quali lavoro e fare impresa, come Op Pianagri costituisce per questo territorio e non solo. Una scommessa che abbiamo voluto portare avanti e, già, da questa conferenza stampa sembra ci siano tutti i presupposti positivi “.