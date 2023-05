Venerdi 12 maggio alle ore 19,00 la diretta Facebook e sul portale di Approdo Calabria per illustrare la manifestazione culturale, sociale e dello spettacolo organizzata dalla Op Pianagri e della associazione Risorse. In studio il presidente della Op Pianagri Leandro Caccamo e Noemi Asciutto. Il concerto di Alex Britti la vera chicca di una 3 giorni che si prevede emozionante per le tante iniziative organizzate. 1-2-3 giugno nella location della azienda Op Pianagri in contrada Vatoni.