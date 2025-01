Noi, Consiglieri Comunali di Forza Italia – Marco Santoro, Filippo Lucisano, Daniele Siclari, Stefania Calderone e Domenico De Marco – esprimiamo profonda preoccupazione per l’inerzia dell’amministrazione guidata dalla Sindaca Caminiti in materia di salvaguardia ambientale e tutela della salute pubblica.

Inquinamento e salute pubblica: una priorità trascurata

Il territorio di Villa San Giovanni, attraversato ogni anno da milioni di veicoli diretti verso la Sicilia, da sempre è sottoposto a livelli preoccupanti di CO2 e altri inquinanti atmosferici. Questo flusso continuo di traffico non solo rende invivibile la città, ma ha causato danni irreversibili alla qualità dell’aria, con un’allarmante incidenza di malattie neoplastiche e respiratorie tra i cittadini.

Nonostante tali criticità siano state riconosciute e inserite tra gli obiettivi del programma politico della maggioranza, la Sindaca continua ad essere impegnata solo ed esclusivamente per il Ponte nascondendo ai più, il loro fallimento politico e la loro incapacità ad affrontare e risolvere una problematica come quella che tocca la salute pubblica dei cittadini. In particolare, è necessario potenziare e mettere a regime le centraline di monitoraggio della qualità dell’aria, garantendo la pubblicazione quotidiana dei dati rilevati e la loro conservazione per un’analisi storica. La mancata attivazione di questi strumenti rappresenta una grave lacuna nella gestione della salute pubblica e dell’ambiente.

Le precedenti amministrazioni avevano garantito trasparenza e controlli regolari, fornendo dati indispensabili per pianificare interventi di mitigazione. L’assenza di un sistema di monitoraggio nell’attuale gestione comunale rappresenta un grave disinteresse per la salute pubblica e l’ambiente.

La necessità di rispettare gli impegni ambientali

La lotta contro l’inquinamento non è solo un obbligo locale ma una responsabilità globale, come evidenziato durante la COP26 di Glasgow, che ha sottolineato l’importanza di ridurre le emissioni e garantire trasparenza. Villa San Giovanni, data la sua posizione strategica nei flussi di traffico tra Calabria e Sicilia, non può permettersi di ignorare tali impegni.

Invece di intraprendere azioni legali contro il parere della Commissione VIA-VAS del Ministero dell’Ambiente, l’amministrazione dovrebbe evitare di utilizzare i soldi dei cittadini per battaglie ideologiche. È fondamentale concentrarsi su interventi concreti che possano davvero migliorare la qualità dell’aria. La riqualificazione del territorio, il rispetto per l’ambiente e l’adozione di tecnologie innovative devono diventare le priorità per garantire un futuro sostenibile.

La gestione amministrativa: un modello inefficace

Dall’insediamento dell’amministrazione Caminiti, la città ha assistito a una preoccupante mancanza di visione e trasparenza. La distanza tra istituzioni e cittadini si è ampliata, con un’assenza di dialogo costruttivo e partecipazione democratica.

Il mancato utilizzo delle centraline di monitoraggio dell’inquinamento, nonostante la loro installazione, solleva interrogativi. Perché questi strumenti essenziali non sono ancora in funzione? La risposta sembra lontana da qualsiasi interesse per la salute dei cittadini. La tutela della popolazione richiede invece misure immediate e concrete per rilevare e affrontare i livelli di inquinamento da biossido di azoto (NO2) e polveri sottili (PM10 e PM2.5), particolarmente critici nelle aree di maggiore traffico, come i punti di imbarco e le stazioni ferroviarie.

Verso un futuro sostenibile

Affrontare la crisi ambientale che da decenni grava sul nostro territorio richiede un impegno concreto e mirato. È fondamentale instaurare un sistema di monitoraggio continuo e trasparente che permetta di rilevare i livelli di inquinamento atmosferico, fornendo alla comunità dati chiari e facilmente accessibili. Parallelamente, un programma di forestazione urbana rappresenta una soluzione naturale ed efficace per contrastare l’aumento delle temperature, migliorare la qualità dell’aria e ridurre l’impatto delle emissioni nocive.

È essenziale sviluppare iniziative condivise e sostenibili, capaci di rispondere in maniera efficace alle sfide ambientali, promuovendo al contempo una maggiore sensibilizzazione e partecipazione da parte dei cittadini. Un futuro migliore per Villa San Giovanni può e deve partire da azioni concertate, ispirate alla tutela dell’ambiente e del benessere collettivo.

Il nostro impegno

Come Consiglieri Comunali di Forza Italia, continueremo a vigilare e a denunciare inefficienze amministrative, proponendo soluzioni concrete per la salute pubblica e la tutela dell’ambiente. Chiediamo con forza che l’amministrazione Caminiti metta in atto un piano chiaro e responsabile, attivando le centraline di monitoraggio, fornendo dati trasparenti e avviando azioni concrete per la riduzione delle emissioni.

Il bene della comunità deve tornare al centro dell’agenda politica, superando divisioni sterili e conflitti, per garantire un futuro sostenibile e sicuro per Villa San Giovanni.

Villa San Giovanni, 4 gennaio 2025

I Consiglieri Comunali del Gruppo di Forza Italia

Marco Santoro, Filippo Lucisano, Daniele Siclari, Stefania Calderone e Domenico De Marco