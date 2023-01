È stato consegnato ieri da parte del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo ‘Giovanni XIII’ di Villa San Giovanni, sede del Centro Territoriale di Supporto per l’inclusione, un Tablet ed un cubo per la realtà aumentata da utilizzare alla scuola dell’infanzia. La Dirigente, Luisa Antonella Ottona’, ha illustrato l’utilizzo delle tecnologie consegnate ed ha preannunciato un corso di formazione per i docenti avente proprio ad oggetto ‘le tecnologie assistive per la didattica’ . Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo ‘Galilei Pascoli’ Avv. Lucia Zavettieri, che ringrazia il Cts per il device ricevuto, si è impegnato a far partecipare i docenti alla formazione ricordando l’importante ruolo che l’inclusione ha all’interno del contesto scolastico.