La condizione di totale degrado e abbandono dell’ arena Comunale, spesso location utilizzata per eventi sportivi, come i saggi di danza di fine anno, mi preoccupa in considerazione dei tanti proclami dell’ amministrazione comunale che invitano il cittadino alla tutela degli spazi e delle aree pubbliche per poi lasciare in stato di abbandono diversi punti della città.

Era il 2022 quando i rappresentanti di associazioni del territorio promuovevano attività di integrazione sociale e di accoglienza degli stranieri in quel sito che sembrava dover diventare un avere agorà per appuntamenti cultura, sociali e sportivi di elevata qualità.

Ma dopo di allora il nulla, una mancanza di decoro e una situazione di degrado impressionante che non può non richiamare la mia attenzione affinché l’amministrazione comunale dia immediato indirizzo agli uffici per una sistemazione decorosa dell’ area che può e deve essere un sito accogliente ed aperto alle giovani generazioni e non solo.

Anche in questo caso ai proclami non seguono realmente i fatti con l’aggravante di un notevole aumento dei costi del servizio di spazzamento e pulizia della città che non sembra sortire effetto a due mesi dal suo inizio. A tutto ciò la mancanza di controllo del territorio aggravatasi dopo la sciagurata scelta di revocare il comandante della polizia locale non ancora sostituito con personale di ruolo.

Una situazione di disagio che sembra non avere fine e che di settimana in settimana sembra essere più evidente agli occhi dei concittadini Villesi, stanchi di giustificazioni e di video che decantano attività di ordinaria manutenzione del territorio rispetto ad alcune priorità che vengono ancora trascurate con degli indirizzi politici che sembrano non corrispondere alle reali esigenze del territorio.