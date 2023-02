Importante riconoscimento per il Circolo del Partito Democratico villese:

la dirigente Lina Vilardi, già consigliere comunale e storica esponente della Sinistra cittadina, e’ candidata nella lista della Città Metropolitana – insieme a Paolo Gramuglia, Francesca Lopresti, Antonio Marino – quale delegata all’Assemblea Nazionale dei Democratici in appoggio ad Elly Schlein.

Una bella notizia che va intesa come apprezzamento per il lavoro organizzativo e politico del Circolo PD di Villa e per una “compagna” che ha sempre lottato per il bene della sua terra e per l’erogazione di servizi primari, essenziali.

Al di là della legittima contrapposizione per la guida del Partito nazionale, nel rispetto delle scelte di tutte le democratiche e di tutti i democratici, siamo certi che i villesi appoggeranno, con il proprio consenso espresso alle Primarie del 26 febbraio p.v., la concittadina Lina Vilardi, in modo che possa rappresentare nella massima assise del Partito Democratico le esigenze e gli interessi del territorio villese e di tutta la Città Metropolitana.

Il Comitato “Parte da Noi”

Villa San Giovanni