Riceviamo e pubblichiamo

Nei giorni scorsi siamo riusciti a chiudere un importante accordo con la società Via Lattea Spa a marchio Euronics.

Lo scorso 10 marzo due lavoratori del punto vendita Euronics di Villa San Giovanni venivano trasferiti a Catania con decorrenza il 13 dello stesso mese.

Secondo l’azienda, le motivazioni che avevano indotto il trasferimento dei lavoratori, un full time e un part time a 24 ore, afferivano ad un presunto calo di fatturato nel p.v. di Villa San Giovanni e un contestuale incremento nel p.v. di Catania.

Grazie all’intervento della Filcams Cgil il trasferimento è stato subito impugnato e, con l’ausilio dell’avvocato della categoria Giuseppe Parisi, si è provveduto a presentare il ricorso contro il trasferimento secondo le previsioni ex art. 700 c.p.c..

A questo punto, l’azienda, chiamata in causa presso il Tribunale di Catania ha disposto il rientro dei due lavoratori nella propria sede originaria di lavoro.

Inoltre, da una verifica effettuata sui cedolini paga dei lavoratori abbiamo riscontrato che gli stessi prestavano servizio con un livello inferiore rispetto le previsioni del CCNL Commercio ovvero con la qualifica di aiuto commesso 5° livello mentre il CCNL prevede il riconoscimento del 4° dopo i primi 18 mesi dall’assunzione. Anche per questa problematica come Filcams Cgil abbiamo provveduto ad assistere i lavoratori nel denunciare l’irregolarità presso l’ITL competente definendo nei giorni scorsi l’accordo per il riconoscimento del livello denunciato.

Questo serve per far capire che se i lavoratori decidono di denunciare, ci sono gli strumenti di legge per far valere i propri diritti e le proprie tutele.

Come Filcams Cgil, siamo consapevoli delle difficoltà che ci sono nel nostro territorio e delle paure che spesso alimentano i pensieri di lavoratrici e lavoratori. Siamo però convinti, che solo attraverso l’unità dei lavoratori e soprattutto attraverso la consapevolezza dei propri diritti, si potrà costruire un mondo equo, dove le imprese ed i lavoratori discutono e si confrontano nel merito delle problematiche e senza ricatti e prevaricazioni.

Come Filcams Cgil siamo convinti che il lavoro è ancora tanto da fare e noi siamo pronti a fare la nostra parte fino in fondo.

Reggio Calabria, 25/07/2023

Per la Filcams Cgil Area Metropolitana Reggio Calabria

Valerio Romano e Giuseppe Vercelli