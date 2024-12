Vertenza Abramo, la soddisfazione di Giacomo Crino’

Il capogruppo di Forza Azzurri Giacomo Crinò sottolinea con orgoglio il positivo esito della vertenza Abramo CustomerCare. L’accordo raggiunto, che ha coinvolto il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è il risultato di un impegno congiunto tra le istituzioni locali e nazionali, con il sostegno della Regione Calabria e del Governo nazionale.

L’accordo ha garantito la salvaguardia di 1.000 posti di lavoro in Calabria, dando un futuro a molte famiglie. Inoltre, l’investimento in un progetto innovativo di digitalizzazione della sanità calabrese, che vede un contributo della Regione di 15 milioni di euro e 5 milioni dal Governo, rappresenta un passo avanti per la modernizzazione del settore sanitario e la creazione di nuove opportunità occupazionali.

Il riconoscimento speciale va alla società Konecta per il suo impegno nel garantire la continuità occupazionale e il mantenimento delle condizioni contrattuali dei lavoratori. Crinò evidenzia come questa esperienza sia un esempio concreto di collaborazione tra pubblico e privato, che può portare a risultati eccellenti per la comunità.

Infine, Crinò ringrazia il Presidente Roberto Occhiuto per la sua determinazione, così come il Governo nazionale ed ai rappresentanti dei Ministeri coinvolti. Questo accordo viene presentato come una vittoria non solo per i lavoratori, ma anche per la Calabria, capace di affrontare con successo le sfide e di costruire un futuro migliore.