“Vorrei rimarcare la pochissima attenzione che hanno avuto, negli ultimi decenni, tutti i governi che si sono succeduti rispetto ad una mancanza di programmazione in tema di infrastrutture. Mi riferisco all’alta velocità e all’alta capacità ferroviaria, ai lavori di ammodernamento della SS 106, alla trasversale Bovalino-Bagnara, solo per ricordare qualche esempio che riguarda l’area metropolitana di Reggio Calabria. Quando si parla di infrastrutture, come quelle sul Ponte sullo Stretto, per quanto mi riguarda mi troverete sempre d’accordo, perché infrastrutture significa prospettiva, sviluppo, significa pensare di poter crescere”. Così il sindaco metropolitano facente funzioni di Reggio Calabria, Carmelo Versace, intervenuto questa mattina all’iniziativa ‘Ponte sullo Stretto: crescita, sviluppo, occupazione’, alla presenza del sottosegretario di Stato, Claudio Durigon.

“L’attenzione che in questo momento c’è sul Ponte sullo Stretto – ha aggiunto Versace – deve essere focalizzata come elemento di unione con tutte quelle infrastrutture che purtroppo, ancora oggi, non sono presenti sui nostri territori. La mia posizione sul Ponte l’ho chiarita sin dall’inizio – ha concluso – sono favorevole dentro però ad un contesto più largo di sistema infrastrutturale che purtroppo, ancora ad oggi, latita”.