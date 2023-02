“Reggio Calabria piange la scomparsa di un pilastro del movimento sindacale e politico cittadino e regionale. Santo Ielo, per tutti Santino, era un uomo buono, un politico appassionato, un cittadino innamorato della sua terra ed uno strenuo difensore dei diritti dei lavoratori. Per noi che da ragazzi ci siamo affacciati al mondo della politica e dell’impegno sociale è stato un punto di riferimento forte e inamovibile. E naturalmente lo rimarrà nel tempo. La città non dimenticherà il suo impegno in favore degli ultimi”. Cosi in una nota i sindaci facenti funzioni della Città Metropolitana e del Comune di Reggio Calabria, Carmelo Versace e Paolo Brunetti, esprimono il cordoglio dei due enti per la scomparsa del sindacalista ed attivista politico reggino Santo Ielo.

“Attivo in molteplici contesti dell’impegno politico e sindacale – prosegue la nota congiunta – Santo Ielo ha sempre fatto della coerenza e della vicinanza alle fragilità la stella polare del suo passaggio terreno. Attivo fin dai tempi della Fgci, nel Partito Comunista e nel Pds, ed al contempo nel contesto sindacale della Cgil, ed in realtà di valore intellettuale come l’Istituto Gramsci e l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, Santino è stato tra gli esempi più fulgidi di una classe dirigente illuminata ed operosa, che ha sempre lavorato sul nostro territorio con spirito di servizio nei confronti dei lavoratori e delle persone in difficoltà. Uomo pacato ed al contempo determinato, il suo sguardo dolce ed amorevole è stato riferimento anche in questi ultimi anni di vita, nell’attività che lo ha visto protagonista a livello associativo in molteplici iniziative che hanno coinvolto le istituzioni cittadine”.

“Alla sua famiglia – concludono Versace e brunetti – e a quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo giungano le condoglianze da parte nostra e dall’intera comunità reggina”.