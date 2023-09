“Si tratta di un’occasione importante perché ricordiamo un grande uomo che ha segnato la storia dell’Italia. Quando si riporta alla memoria e al passato, cerchiamo di cogliere il necessario insegnamento rivolto soprattutto ai nostri giovani che, purtroppo, di esempi positivi ne hanno sempre meno”. Così il sindaco facente funzioni della Città metropolitana di Reggio Calabria, Carmelo Versace, presente a Benestare, all’intitolazione di una piazza del Comune ad Enrico Berlinguer.

“Questa intitolazione – ha aggiunto – è anche l’occasione per onorare la figura di Enrico Berlinguer e fare un plauso al Comune di Benestare che è riuscito, unica amministrazione del Sud Italia, ad essere beneficiaria di un importante finanziamento del Consiglio dei ministri, finalizzato a ricordare la figura del grande leader e statista della sinistra italiana”.

Ad accogliere le autorità istituzionali, tra cui l’ex presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, il presidente della fonazione Enrico Berlinguer, Ugo Sposetti e il senatore del Pd, Sandro Ruotolo è stato il sindaco di Benestare e consigliere metropolitano Domenico Mantegna che ha ricordato: “Siamo l’unico Comune del Sud Italia, su sette, ad essere stato finanziato per questo tipo di progetto relativo ai festeggiamenti per il centenario della nascita di Enrico Berlinguer. Siamo felici – ha aggiunto – che nella concomitanza di questo anniversario, siamo qui per inaugurare questa piazza, rinnovata anche negli arredi e nelle attrazioni per i più piccoli, che al nostra amministrazione ha inteso intitolare ad un importante politico e statista quale è stato Enrico Berlinguer”. La manifestazione rientra tra i festeggiamenti 2023, “Catoja in festa”, promossi dall’Amministrazione comunale di Benestare.