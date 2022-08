Vasto incendio a Pantelleria, in fuga vip e turisti

Grosso incendio a Pantelleria, dove nel tardo pomeriggio un rogo è stato innescato da sterpaglie e vegetazione che hanno preso fuoco e, a causa del vento caldo e delle alte temperature, si sta espandendo sempre di più in una zona collinare appena alle spalle di Cala Cinque Denti. Le fiamme stanno avvolgendo ettari di macchia mediterranea e non sono distanti da alcune abitazioni. Essendo già buio, non sarà consentito ai Canadair di levarsi in volo fino all’alba e le operazioni di spegnimento da terra dei vigili del fuoco, il cui primo obiettivo sarà quello di circoscrivere le fiamme, sono ostacolate dalla morfologia del territorio. Da qualche settimana sull’isola in dotazione anche i droni antincendio proprio in previsione di possibili roghi in un’estate drammatica in Sicilia dal punto di vista degli incendi. Come riferito dai vigili del fuoco, la zona maggiormente interessata dall’incendio è quella della borgata Gadir, non lontana da diverse abitazioni di proprietà dei vip, molte di queste evacuate a scopo precauzionale. Tra queste anche la tenuta di Giorgio Armani che, a quanto si apprende, si sarebbe allontanato con il suo yacht facendo rotta verso il porto.

In attesa che i pompieri riescano a circoscrivere le fiamme, sono state evacuate anche diverse villette affittate dai turisti, costretti ad allontanarsi in cerca di una località sicura. C’è però un secondo incendio scoppiato a Pantelleria, in contrada Kamma, che rende ancor più complicate le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dei residenti.



“Dopo un’estate torrida e piena di incendi questa sera anche la mia amata Pantelleria brucia. Un incendio doloso qui dove nemmeno possono arrivare i canadair a causa del vento. Basta incendi dolosi, chi deturpa il nostro patrimonio deve pagarla carissima”. Così, su Twitter, la giornalista Myrta Merlino, che si trova sull’isola con il compagno Marco Tardelli, anche loro costretti ad allontanarsi dalla propria abitazione.

