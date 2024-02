L’Amministrazione comunale di Varapodio, attraverso il Sindaco Orlando Fazzolari, lunedì 4 marzo 2024, alle ore 19.00, conferirà l’ambìto riconoscimento ad una donna – profondamente innamorata della professione di medico – che ha fatto la storia del paese; la Cittadinanza Onoraria alla Dott.ssa Genoeffa Frisina è la giusta assegnazione dopo tanti anni di onorato servizio prestato con generosità ed impegno a favore degli utenti varapodiesi.

La Dott.ssa Frisina – già medico di base, ora in pensione – è proveniente da Oppido Mamertina (RC) e chi ha vissuto a Varapodio negli ultimi trentacinque anni non può non conoscerla ed apprezzarla.

La Professionista è la donna che ha dato molto alla causa, visitando, ed amorevolmente accudendo, generazioni di pazienti; dai cittadini varapodiesi è unanime il ringraziamento per quanto da Lei compiuto negli anni di stimata ed ammirata attività professionale di Medico di Famiglia, attività svolta con riconosciuta competenza e passione, accompagnata da rare doti di umanità che la hanno contraddistinta, anche come luminoso esempio del “fare positivo varapodiese”, fino all’ultimo giorno di lavoro.

La Dott.ssa Frisina è stata punto di riferimento importante, anche, per i medici di base del territorio.

Tutti sono invitati all’evento che avrà luogo in Varapodio (RC) nella sala consiliare del Comune.

Pino Pardo, paziente e cittadino di Varapodio.

