Naturalmente diamo l’opportunità alla società della gioiese di avere lo stesso spazio su Approdo Calabria in diritto di replica.

DI CLEMENTE CORVO

Abbiamo ricevuto e pubblicato il comunicato da parte dei giocatori della Gioiese, che a nome dell’ex capitano della squadra Viola Domenico Stillitano, esprimono il loro rammarico per le mancate retribuzioni ormai da diversi mesi non riscosse nel campionato appena conclusosi.



Tutto ciò accresce ancora di più, non solo la conquista della Serie D, la vittoria della Supercoppa della Regione, la vittoria della coppa Italia dilettanti, ma per lo più i grandissimi valori umani, quei valori che noi avevamo sempre evidenziato.

Quei valori che a prescindere dalle retribuzioni economiche, manifestano ancor di più onestà sincerità, orgoglio e voglia di Vittoria per i colori sociali e per la città!

Complimenti ragazzi siete l’esempio di lealtà di vita!