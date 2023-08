A giugno 2023 a Tropea abbiamo registrato 5 mila e 500 presenze in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, numeri straordinari. Si tratta di un dato ancora non definitivo che verosimilmente subirà delle oscillazioni in positivo nei mesi a venire perché non tutte le comunicazioni della tassa di soggiorno sono state registrate. Questi sono i dati oggettivi. – Con l’aumento dei minuti di sosta dal 20 al 30% stiamo marciando in una direzione perfino incompatibile con quella che è la nostra visione politica, notoriamente contraria all’over-tourism. – Nei prossimi 5 anni la nostra destinazione vivrà un restyling totale e riguarderà sia il fronte dei servizi che della vivibilità e della sostenibilità grazie agli oltre 50 milioni di euro di finanziamenti intercettati. Il Porto ha triplicato il fatturato. – Il resto, sono chiacchere che lasciano il tempo che trovano.

Sono, questi, i passaggi principali emersi nell’intervento del Sindaco Giovanni Macrì nel corso del consiglio comunale riunitosi nei giorni scorsi e che ha approvato il nuovo Regolamento Comunale della Tassa sui rifiuti TARI; la modifica del Regolamento per la disciplina sull’Imposta di Soggiorno; i debiti fuori bilancio e l’assestamento generale di Bilancio e Salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2023.

Non voglio essere il sindaco di tutti – ha precisato – ma delle persone per bene che hanno a cuore la Città. Le cose sono cambiate in modo irreversibile; chi nega che sia così non vuole semplicemente accorgersene.

Dalla carenza idrica, che non ha mai interessato il Centro Storico, cuore pulsante della nostra destinazione turistica e che invece ha riguardato soltanto poco più di 40 nuclei familiari, ai titoli sensazionalistici creati ad hoc solo per strumentalizzare; dal recente e ridimensionato crollo nella chiesa del Gesù al mancato rispetto dell’ordinanza relativa all’accesso al cantiere dello Scoglio di Santa Maria dell’Isola. – Sono state, queste, alcune delle ulteriori comunicazioni approfondite dal Primo Cittadino nel corso dell’assise civica.

SAVERIO VALLONE ADERISCE AL GRUPPO FORZA TROPEA. Siamo onorati di una scelta – ha sottolineato il Sindaco prendendo atto del passaggio nei gruppi di maggioranza del consigliere – che rappresenta la sintesi di quel metodo ed atteggiamento costruttivo, dialogante e propositivo che dovrebbe essere interpretato da ogni rappresentante istituzionale, dal sindaco al consigliere comunale nell’interesse non di una parte o di se stesso, ma della Città nel suo complesso e delle sue aspirazioni e prospettive di sviluppo; un approccio alla cosa pubblica del tutto opposto – ha continuato – a quello preferito dalla consigliera Annunziata Pensabene che dopo 5 anni di risultati di governo da lei stessa elencati e riconosciuti, ha però ritenuto di non confrontarsi direttamente ma di lasciare una maggioranza oggi più granitica di prima, probabilmente perché, come lei stessa ha sostenuto, non accolta, compresa ed adeguatamente stimolata dal sottoscritto. Assumendomi tutta la responsabilità di questa mancata coincidenza di spirito e sentimenti con la consigliera – ha concluso Macrì – siamo certi che la stessa potrà e saprà essere ascoltata, accolta, motivata e stimolata da altri, cimentandosi e cementandosi in nuove esperienze migliori di quella ormai superata.