“Ho fatto la terza dose del vaccino, il cosiddetto booster.

Le prime due volte avevo fatto Pfizer, questa volta ho scelto Moderna.

I medici e gli scienziati ci dicono che fare la vaccinazione eterologa aumenta l’efficacia del siero, e dunque la sua copertura nei confronti del virus.

Continuiamo a vaccinarci, continuiamo a convincere quelli che ancora non lo hanno fatto. Il vaccino e la scienza sono le uniche armi che abbiamo a disposizione per combattere il Covid.

E Moderna – come Pfizer – è un ottimo vaccino. Parola di presidente di Regione”.