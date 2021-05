Vaccini, Sileri “Seconda dose di Pfizer a 42 giorni un’opportunità”

ROMA (ITALPRESS) – La seconda dose dei vaccini Pfizer e Moderna entro 42 giorni “è un’opportunità. Io lo dissi già a gennaio all’inizio della terza ondata, cosi come altri scienziati, di fare come il modello inglese. Ora che stiamo vivendo la coda della terza ondata è stato chiarito che la seconda dose può essere prolungata a 42 giorni. E’ un’opportunità per quelle regioni dove il virus sta andando più velocemente e prolungando le seconde dosi di Pfizer e Moderna possono coprire la popolazione mancante”. Lo dice a Radio 1 “In Vivavoce” il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri.

(ITALPRESS).