Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi sui sentieri innevati del Parco Nazionale della Sila. Un uomo in difficoltà durante un’escursione sulla neve, si è trovato impossibilitato a proseguire lungo un sentiero nella zona dei Colli Perilli, nei pressi di Lorica.

L’uomo ha quindi contattato la Centrale Operativa del 118 richiedendo l’intervento dei soccorsi. Il Soccorso Alpino e Speleologico Calabria – CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) ha attivato la procedura di geolocalizzazione tramite l’innovativo sistema SMS Locator, in uso al Soccorso Alpino. Questo strumento, in grado di individuare con precisione la posizione di una persona in difficoltà attraverso un semplice messaggio inviato al suo telefono, si è rivelato fondamentale per ridurre i tempi di intervento.

Una squadra di tecnici della Stazione di Soccorso Alpino Sila Lorica è intervenuta prontamente, affrontando con gli sci le difficili condizioni del terreno, reso insidioso dalla neve alta. Una volta raggiunto, l’uomo è stato trovato in buone condizioni fisiche, seppur particolarmente provato dall’accaduto. Al recupero dell’uomo hanno partecipato anche i tecnici del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF) della Stazione di Cosenza.

L’episodio mette in evidenza l’importanza della tecnologia nell’ambito del soccorso in aree montane, dove il tempo è un fattore cruciale. L’SMS Locator, infatti, permette di localizzare con precisione chi si trova in difficoltà, velocizzando i soccorsi e aumentando le probabilità di successo degli interventi.

L’uomo è stato infine accompagnato in sicurezza su strada dove ad attenderlo c’era un’ambulanza per le cure del caso e concludendo una giornata che avrebbe potuto avere risvolti ben più gravi senza l’efficienza dei soccorritori e l’ausilio delle moderne tecnologie.