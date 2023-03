Riceviamo e pubblichiamo

Abbiamo da poco concluso una manifestazione pubblica – promossa dal nostro comitato popolare – alla quale ha partecipato la cittadinanza attiva, libera e volenterosa. Nonostante la pioggia battente il piazzale antistante l’ingresso dell’Ospedale San Francesco di Paola era gremito in ogni posto.

Ringraziamo quanti hanno partecipato, quanti hanno aderito e firmato la nostra proposta apolitica.

Tra gli artefici di questo sit-in Graziano Di Natale, da sempre impegnato nella tutela del diritto alla salute e firmatario della Mozione N.61 per l’istituzione di un Laboratorio di Emodinamica sul Tirreno Cosentino. Presenti inoltre anche il sindaco di Paola, Giovanni Politano, gli assessori Barbara Sciammarella e Francesca Sbano, il capogruppo di Maggioranza, Marco Minervino, il consigliere Renato Vilardi, il coordinatore de “La Migliore Calabria” sez. Di Paola, Aldo Maria Cupello, amministratori ed autorità provenienti da tutto il Tirreno Cosentino e anche una folta rappresentanza del personale Sanitario del presidio Paolano, il sindaco UIL-FPL nella persona di Luigi Adele e Robertino Serpa.

Conclusa la manifestazione occorre fare delle precisazioni.

Il servizio di emodinamica all’ospedale di Paola, grazie all’impegno dell’allora consigliere regionale, Graziano Di Natale, era diventato realtà.

Purtroppo, una serie di situazioni poco chiare ( e la sua mancata rielezione?) hanno comportato la sua insensata sospensione. Uno smacco per la sanità pubblica, il tutto in favore di interessi privati.

Perchè privare i cittadini di un diritto sacrosanto?L’immobilismo della Regione Calabria è cessato solo grazie alla nostra dinamicità, alla sapiente azione politica portata avanti da Graziano Di Natale e da “La Migliore Calabria”.

La manifestazione odierna è alimentata da sentimenti che nulla hanno a che fare con la bagarre politica, ma deve far riflettere – inevitabilmente – chi ha potere decisionale ma, anche, chi si affanna a rincorrere le battaglie apolitiche del nostro comitato, formatosi di recente, ma da anni impegnato in prima linea per l’ospedale di Paola. Sulla sanità non esiste colore politico.

Per questo motivo abbiamo manifestato indossando una T-Shirt bianca. #IoPartecipo è stato lo slogan che ci ha accompagnato in questi giorni, ed è riuscito nell’intento di risvegliare le coscienze.

La partecipazione c’è stata. L’obbiettivo è ormai noto. Chiediamo la riapertura del servizio di emodinamica all’ospedale di Paola.

Sia ben chiaro, siamo disponibili a colloquiare e a partecipare a tavoli tecnici ed istituzionali ma non siamo disposti a fare passi indietro. I cittadini prima di tutto, soprattutto dei vostri equilibri politici”. È quanto afferma il Comitato Popolare per la difesa del diritto alla salute pubblica a seguito della manifestazione tenutasi all’ospedale di Paola in data 11/03/2023.