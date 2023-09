Tragedia la notte scorsa durante la festa di San Francesco che si svolge ogni anno a Campora San Giovanni, frazione di Amantea, nel tirreno Cosentino. Dopo la mezzanotte, un giovane di 27 anni, è stato travolto da un treno mentre assisteva vicino ai binari della ferrovia ai tradizionali fuochi d’artificio di conclusione della tre giorni di festeggiamenti in onore al Santo patrono della Calabria. Al termine del concerto del noto artista pugliese Adriano Pappalardo che si è tenuto nella piazza centrale del paese, il numeroso pubblico presente, come accade ogni anno, si è riversata verso spiaggia da dove poco dopo la mezzanotte sono stati sparati i fuochi d’artificio. Il giovane, evidentemente con l’intento di assistere più da vicino all’evento, si è avvicinato troppo ai binari e poco dopo è stato investito da un treno (un Intercity 794). L’arrivo quasi immediato dei soccorsi non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 27enne. Le altre persone presenti vicino ai binari, tra cui la sorella del ragazzo, sono riuscite a salvarsi. Le indagini sono in corso