Pubblichiamo una storia che ci ha colpito particolarmente dall’epilogo molto triste e davvero toccante:

Il nome del Bambino in questione è Yassine Rami è nato a Polistena il 3 Novembre del 2020. La madre arrivò a Taurianova qualche mese prima del parto e con un altro bambino all’epoca di 5 anni disconoscendo completamente la patologia cardiaca del bimbo. I genitori e tutte le persone vicine al bimbo scoprirono che il bambino aveva un cuore univentricolare in seguito alla sua nascita vista la bassa saturazione e pressione arteriosa. I medici decisero un trasferimento d’urgenza a Taormina da Polistena tramite elicottero per il bambino e la madre. Da qui inizia il suo calvario prima operazione e primo mese di terapia intensiva appena ristabilitosi da questo primo intervento venne trasferito a Messina per un secondo intervento questa volta allo stomaco per permettergli di nutrirsi tramite la peg, causa impossibilità di nutrirsi normalmente dalla bocca causa il primo intervento. All’età di circa 5 mesi viene accompagnato a casa con sua madre. Un bambino che nonostante tutto amava la vita e amava soprattutto viverla non privandosi della spensieratezza e sorriso che contraddistingue ogni bimbo. Un bambino che ha ricevuto e dato infinito amore. Oltre ad avere la sua famiglia naturale aveva anche altri due genitori e due fratelli. Che da prima erano i proprietari della casa in cui era in affitto e in un secondo momento sono diventati mamma Lena papà Enzo e due fratelli più grandi Vincenzo e Filomena che si sono presi cura di lui in ogni modo donando un amore incondizionato. A turbare però questo equilibrio di serenità vi è stato il secondo intervento al cuore che il bambino ha dovuto sostenere ancor prima di aver compiuto un anno, un altro calvario altro cicatrici sia fisiche che psicologiche per il piccolo Yassine. Che però Tornato a Casa grazie all’amore dei suoi familiari e della sua seconda famiglia è riuscito a superare. Da qui Yassine inizia un periodo molto più spensierato inizia a crescere muovere i primi passi mangiare qualcosa o bere qualcosa addirittura pronunciare qualche parola, azione primordiali per un bambino ma per lui dopo 3 interventi e una placca metallica sullo Sterno furono un grande sforzo. Nonostante tutto viveva felice come se ogni giorno fosse una nuova avventura per lui. Finché non è arrivato il momento di una terza operazione al cuore a 3 anni e qualche mese. Che si è rivelata la più complicata che lo ha costretto a rimanere per un mese in Terapia intensiva e circa 5 mesi presso il reparto di cardiologia pediatrica di Taormina……nonostante le difficoltà e un primo momento di recupero, il sangue spinto ai polmoni dal cuore non garantiva la giusta ossigenazione a organi fondamentali quali il fegato e l’intestino portando il suo corpo a produrre massicce dosi di liquido che lo costringevano a una vita in Ospedale circoscritta e sacrificata. Da qui i medici con un ulteriore intervento cercano di allargare l’arteria polmonare l’unica arteria che porta sangue ricco di anidride carbonica ai Polmoni. Ma tale Intervento il 23 maggio scorso è stato fatale per il piccolo Yassine date le sue condizioni fisiche precarie ormai troppo magro e debilitato e l’intervento durato più di 10 ore ha fatto sì che il suo cuore si fermasse già nella notte.