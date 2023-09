La squadra mobile della Questura di Catanzaro sta indagando sul sequestro di una giovane di 15 anni avvenuto nella tarda serata di ieri nel capoluogo calabrese. La giovane è stata ritrovata successivamente grazie alle attivita’ della Polizia di Stato, ma la dinamica dei fatti è al vaglio della Procura di Catanzaro.

Secondo quanto ricostruito, la minorenne si trovava alla guida di una minicar che sarebbe stata bloccata in strada a Catanzaro da due giovani che si trovavano a bordo di un’utilitaria.

La ragazza, figlia di un noto avvocato, sarebbe stata costretta ad abbandonare la sua auto per salire a bordo con le due persone. La scena sarebbe stata notata anche da alcuni passanti che sono stati ascoltati dagli inquirenti.

Il sequestro sarebbe durato poche ore, dal momento che la giovane e’ stata rintracciata dalla Polizia nei pressi di Marcellinara, a pochi chilometri di distanza dal luogo del sequestro.

Le indagini puntano ora ad identificare gli autori e a scoprire il movente, per il quale non si esclude alcuna ipotesi.