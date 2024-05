Nei giorni scorsi, personale del Distaccamento Polizia Stradale di Siderno, durante lo svolgimento di un ordinario servizio, è intervenuto per assicurare il primo soccorso ad una persona che mentre camminava per una via del centro di Siderno aveva accusato un malore.

Mentre il personale della Polizia Stradale percorreva in auto il lungomare di Siderno, notava una persona, che camminava sul marciapiede e si accasciava a terra. L’intervento degli Agenti è stato repentino nel prestare soccorso al malcapitato. L’uomo 47enne, era in stato di incoscienza e, pertanto, si è richiesto subito l’intervento del personale del 118.

L’uomo però, poco dopo, ha iniziato ad avere delle convulsioni e, l’Agente vicino a lui, è intervenuto, in condizioni di sicurezza, per impedire che la lingua potesse reclinare e provocare un soffocamento. Nonostante le difficoltà provocate dagli scoordinati ed involontari movimenti del malcapitato, l’Agente della Stradale è riuscito a contenere i movimenti all’interno della bocca e, mantenendo l’uomo coricato su di un lato, ha atteso l’arrivo dell’ambulanza.

Durante il breve tempo atteso per l’arrivo del personale del 118, tempo che agli operatori della Polizia di Stato è sembrato lunghissimo, la persona è stata costantemente posizionata in condizioni tali da non subire ulteriori danni fisici e gli Agenti sono stati sempre in stretto contatto con gli operatori del servizio sanitario che, giunti sul posto, hanno trasportato l’uomo presso l’ospedale di Locri, non più in pericolo di vita.

Lo stesso personale della Polizia Stradale di Siderno ha rinvenuto addosso all’uomo i suoi documenti, grazie ai quali ha potuto rintracciare e contattare i familiari del malcapitato, tranquillizzandoli sulle condizioni del congiunto già affidato alle cure dell’Ospedale di Locri.