ANCADIC: personale medico e Tecnici della Prevenzione dell’ASP di Melito di Porto Salvo certificano la grave situazione igienico sanitaria segnalata dal referente dell’ANCADIC in via del Fortino a Melito di Porto Salvo. Le nostre preoccupazioni vengono disattese, non dall’Autorità sanitaria ma dall’autorità comunale responsabile.

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria – Dipartimento di Prevenzione Unità Operativa Complessa e Sanità Pubblica U.O. Igiene Pubblica di Melito di Porto Salvo con riferimento alla richiesta urgente d’intervento in via del Fortino di Melito di Porto Salvo inviata alle competenti Istituzioni dal Responsabile dell’ANCADIC, Vincenzo Crea, ha disposto un sopralluogo ispettivo presso il sopra citato sito, eseguito in data 22 gennaio 2024 da personale medico e Tecnici della Prevenzione riscontrando un grave inconveniente igienico – sanitario per la presenza di ingenti cumuli di rifiuti di ogni genere (sacchi neri, materiale plastico e in legno, cartoni, rifiuti ingombranti, elettrodomestici, pneumatici, ecc, sparsi lungo la via, costituenti una vera e propria discarica a cielo aperto.

La medesima problematica igienico – sanitaria si riscontrava in via Luigi Enaudi, dove, all’atto del sopralluogo, si constatava la presenza di cumuli di rifiuti di varia tipologia (sacchi neri, materiale plastico e in legno, cartoni, rifiuti ingombranti, elettrodomestici, pneumatici, ecc.

Considerato che tale situazione di grave carenza igienico – sanitaria, oltre a determinare fonte di inquinamento ambientale con rischio sanitario, rappresenta ricettacolo per la proliferazione di roditori e insetti nocivi con possibile trasmissione di malattie infettive, a parere dei sopra citati funzionari occorre procedere con urgenza alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti, secondo classificazione, conferendoli in discariche autorizzate, nonché alla sanificazione dei siti in interesse fino a totale bonifica, a tutela della salute pubblica, ambientale e dell’incolumità pubblica..

Al fine di meglio documentare i gravi inconvenienti igienico sanitari rilevati, è stato prodotto materiale fotografico rappresentativo dello stato dei luoghi. La relazione di servizio dei tecnici della Prevenzione è stata inviata dal Dirigente dell’ASP di Melito di Porto Salvo per l’adozione dei provvedimenti urgenti, a tutela della salute pubblica, ambientale e dell’incolumità pubblica, al Signor Sindaco del Comune di Melito di Porto Salvo, e per conoscenza al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASP Reggio Calabria e al referente unico dell’ANCADIC.

Vincenzo CREA

Referente unico dell’ANCADIC

e Responsabile del Comitato spontaneo “Torrente Oliveto”