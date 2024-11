Un tragico incidente ieri dove ha perso la vita una ragazza di 17 anni avvenuto sul Tirreno cosentino intorno alle 19, lungo la SS18 nel Comune di Praia a Mare, in località Foresta. La giovane vittima originaria di Tortora nel Cosentino, Francesca Riente, era a bordo di una motocicletta da cross, era stata affidata al Suem 118 e trasportata all’ospedale della cittadina tirrenica dove purtroppo è avvenuto il decesso.

Nel sinistro, sulla cui dinamica sono in corso accertamenti, risultano coinvolte anche due automobili. Sul posto sono è giunta una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Cosenza, proveniente dal vicino distaccamento di Scalea, per la messa in sicurezza del sito e dei veicoli. La statale è rimasta chiusa al transito e la circolazione è stata deviata su strade secondarie. Sul posto anche la polizia stradale e personale Anas per gli adempimenti di loro competenza.

Francesca studiava a Maratea, avrebbe compiuto 18 anni a fine novembre.

In un post del Comune di Tortora si legge:

“Cara Francesca siamo addolorati e sgomenti, vorremmo trovare le parole per unirci al dolore della tua famiglia, anzi, vorremmo non doverlo fare mai, perché alcuni eventi sono troppo difficili da accettare. Vogliamo però salutarti dolcemente, stringerti la mano e accarezzarti in questo tuo viaggio che speriamo ti porti in posto meraviglioso”.

