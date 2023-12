Un vero e proprio dramma della disoccupazione è accaduto stamani a Corigliano-Rossano, dove un uomo di 50 anni, in località Fabrizio, si è suicidato a causa della sua condizione di disoccupato e non riuscire a trovare lavoro.

Da quello che si apprende il 50enne era sposato e padre di due figli. Non si conoscono bene le cause, ma sembra che non avendo un lavoro non trovava via d’uscita per andare avanti.

Invani sono stati i tentativi di soccorrerlo in quanto l’uomo era già deceduto.

Sulla terribile vicenda indagano i Carabinieri di Corigliano-Rossano che tenteranno di fare luce sulle circostanze che hanno portato la vittima all’estremo gesto.