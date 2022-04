Una bella, bellissima notizia fa piacere condividerla per dare atto, al Consorzio di Bonifica dello Ionio Cosentino dell’ottimo lavoro svolto in favore del Territorio e degli Agricoltori. l MIPAAF ha comunicato il finanziamento, con i fondi del PNRR, del Progetto sul Fiume Trionto, che nasce dalle montagne della Sila e interessa gli impianti d’irrigazione nel Comune di Corigliano-Rossano. Sono 10milioni di euro per ammodernare la distribuzione dell’acqua su circa 4000 ettari che saranno irrigati a gravità dimezzando i costi per gli Agricoltori. Ampliata la disponibilità dell’acqua per garantire un’adeguata irrigazione a tutela dell’Agroalimentare Made in Calabria. Nel 2013, quando il Presidente Marsio Blaiotta presentò questo obiettivo molti erano scettici, in particolare gli Amministratori Comunali di allora, ma è stata forte la fiducia e la spinta degli Agricoltori. Questo risultato, che si somma ai tanti già realizzati e raggiunti, consolida il ruolo del Consorzio di Bonifica sul Territorio che risponde lavorando in silenzio ma sodo, alle polemiche strumentali ed arroganti che hanno caratterizzato gli ultimi due anni. Il lavoro, i sacrifici pagano sempre.