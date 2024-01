Le festività appena trascorse hanno visto l’Inter Club Taurianova nuovamente coinvolto in eventi e iniziative che, come ogni anno, rafforzano la disponibilità a una effettiva condivisione dell’esperienza dei soci e tifosi, in un moto di apertura e inclusione dettato unicamente dalla passione per il supporto, la solidarietà e l’aiuto verso chi incontrano sul loro cammino.

L’Inter Club di Taurianova ha dimostrato infatti il vero spirito natalizio attraverso una serie di iniziative a favore del territorio: dalla partecipazione alla raccolta fondi a sostegno dell’Associazione “Angela Serra”, nello specifico per il progetto “NOLE”, atto a riqualificare il reparto di oncologia dell’ospedale di Locri, alla Befana Nerazzurra, con la consegna delle calze ai piccoli interisti Taurianovesi e infine la ormai consueta attività di beneficenza, mediante autotassazione tra tutti gli iscritti al club, per portare gioia e sostegno alle famiglie bisognose.

«Mai avremo pensato di vivere un’esperienza così forte…». Hanno dichiarato gli appassionati di calcio e membri dell’Inter Club, che non si sono limitati alle donazioni materiali, ma hanno dedicato il loro tempo per visitare strutture locali, portando conforto e regali a coloro che potrebbero sentirsi soli durante le festività.

«Aisha, Mohammed, Ilaria, Fatima, Sara… questi e tanti altri nomi possibili dei bambini, che indipendentemente dalla loro età anagrafica, si trovano a vivere un Natale diverso, senza famiglia, ne casa e affetti, inclusi in servizi di accoglienza a causa di episodi di violenza o abbandono, oppure situazioni di disagio. Tutti, accomunati da esperienze di sofferenza e inseriti in progetti con un unico obiettivo: il ritorno a casa».

Una donazione quindi, mirata a garantire ai bambini la fornitura di capi di abbigliamento, attraverso buoni acquisto, per un intero anno alla Casa Famiglia “Il Seme della Speranza” sita nel Comune di Terranova S. M., nella frazione Scroforio, che si occupa appunto di accoglienza, offrendo il proprio supporto a ragazze madri, donne in difficoltà e minori abbandonati.

L’Inter Club di Taurianova ha dimostrato che il calcio non è solo sport, ma può anche fungere da veicolo per la solidarietà e la condivisione. Attraverso le attività natalizie, il club ha contribuito a creare un impatto positivo nella comunità, rafforzando il legame tra la squadra e i suoi sostenitori.