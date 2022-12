“Ulivo della Pace” davanti al Palazzo Reale di Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, è intervenuto all’inaugurazione dell’Ulivo della Pace in piazza del Parlamento, a Palermo, davanti al Palazzo Reale. Un’iniziativa del presidente dell’Ars e della Fondazione Federico II, Gaetano Galvagno, insieme al direttore generale della fondazione, Patrizia Monterosso.

“Un albero che dà il senso della speranza – ha detto Schifani -. Condivido e apprezzo la scelta del presidente Galvagno di dare questo importante messaggio alla vigilia delle festività. Ci attendono impegni non indifferenti in una terra che amiamo e sono certo che lavoreremo bene assieme per i siciliani, nel rispetto dei nostri ruoli istituzionali. A lui mi lega un rapporto di fortissima vicinanza e di grande rispetto: è una persona che sicuramente darà lustro a quello che è un ruolo estremamente delicato. Già dalle prime azioni che ha compiuto, d’altronde, ha dato prova della sua terzietà»”.

“Abbiamo avuto subito ben chiaro con il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, che questo Palazzo simboleggia il luogo di incontro e la libertà dei popoli. Questo è stato l’intento dell’Unesco quando l’ha dichiarato Patrimonio dell’umanità”, ha dichiarato il direttore generale della Fondazione Federico II, Patrizia Monterosso, a margine dell’inaugurazione dell’Ulivo della Pace, in piazza del Parlamento, a Palermo, davanti a Palazzo Reale.

“L’ulivo è il simbolo della pace e della rinascita e per questo è assimilato alla Pasqua – ha aggiunto -. In un momento di guerra, il simbolo semplice dell’ulivo significa dar rilievo a questi contenuti. Piazza del Parlamento è luogo di incontro e di comunita”. “Oggi ci sono tutte le figure apicali delle Istituzioni che rappresentano la comunità che auspica pace – ha sottolineato -. Vogliamo dare un messaggio di pace in diverse lingue, perchè l’incontro dei popoli ha vari linguaggi ma un’unica semantica, un contenuto unico”.

“Un ulivo che rappresenta l’auspicio che tutti condividiamo. Ognuno con la propria sensibilità cercherà di raggiungere questo obiettivo condiviso che è la pace. L’augurio e l’auspicio di tutte le istituzioni è che il Santo Natale arrivi in un clima di armonia e serenità”, ha aggiunto il vicesindaco di Palermo, Carolina Varchi, a margine dell’inaugurazione dell’Ulivo della Pace, a piazza del Parlamento, alla presenza delle massime autorità regionali e cittadine.

foto ufficio stampa Regione siciliana

(ITALPRESS).