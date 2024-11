Nella mattinata di oggi, presso la sede dell’Arpacal di Catanzaro, la parte pubblica e quella sindacale, presente solo la Uil Fpl Calabria, nella persona del Segretario generale Walter Bloise, hanno provveduto a sottoscrivere la preintesa dei Contratti decentrati integrativi dirigenza professioni tecnico amministrative (PTA) annualità 2022 e 2023.

Si chiude finalmente una coda contrattuale significativa che ha visto in meno di 20 mesi completare 6 annualità contrattuali (dal 2018 al 2023).

La UilFpl Calabria si impegna nella prosecuzione di giornata a completare le trattative per le medesime annualità 2022 e 2023 della dirigenza sanitaria. Allo stesso modo si chiede alla parte pubblica di definire con immediatezza i contratti decentrati 2023 e 2024 del comparto. Serve ora programmare per tempo evitando l’accumulo di ritardi.