Ucraina, Crosetto “Continua il lavoro per favorire un percorso di pace”

ROMA (ITALPRESS) – “Continueremo a lavorare per favorire un percorso di pace. Che sia giusta e, soprattutto, duratura nel rispetto del diritto internazionale e a tutela della sicurezza collettiva”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, durante la riunione del Gruppo di Contatto per la Difesa dell’Ucraina (Ukraine Defense Contact Group) che si è svolta in forma di videoconferenza.Si è trattato di una “importante occasione – è spiegato in una nota – per un confronto e un aggiornamento sull’attuale situazione in Ucraina e sul comune e costante impegno per costruire un processo negoziale che porti alla pace”.“Confermo, ancora una volta – ha aggiunto Crosetto -, l’impegno dell’Italia a supporto di Kiev nella sua lotta per liberare i territori ucraini che Mosca ha illegittimamente invaso dando luogo a una guerra sanguinosa”.Il Gruppo di Contatto per la Difesa dell’Ucraina costituisce il periodico confronto tra i Ministri della Difesa e i Capi di Stato Maggiore della Difesa dei Paesi che aderiscono alle iniziative di supporto alle Forze Armate ucraine.

