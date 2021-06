Ucraina ai quarti, Svezia battuta 2-1 ai supplementari

GLASGOW (SCOZIA) (ITALPRESS) – L’Ucraina batte 2-1 la Svezia all’ultimo sospiro e si regala la sfida dell’Olimpico di Roma contro l’Inghilterra. La rete di Dovbyk nel recupero del secondo tempo supplementare vale il primo, storico quarto di finale agli Europei per la Nazionale di Shevchenko che torna a giocare un brutto scherzo alla Svezia come nel 2012 quando la sua doppietta ribaltò l’iniziale rete di Ibrahimovic. Era stato fin qui sottotono anche il torneo di Zinchenko che al 27′ si toglie la soddisfazione del gol del vantaggio. L’intuizione è di Yarmolenko: esterno destro a liberare al tiro il classe 1996 che col mancino piega le mani di Olsen. Ma la Svezia è viva e lo dimostra prima del duplice fischio. Lo fa con la conclusione vincente da fuori area di Forsberg – alla quarta rete nel torneo – con la complicità di una deviazione di Zabarnyi che sporca il tiro quel che basta per ingannare Bushchan. Nella ripresa la partita si accende subito con tre legni colpiti nel giro di venti minuti: prima da Sydorchuk (55′) con un destro da fuori area che si stampa sul palo esterno. Poi è Forsberg a scatenarsi. Al 56′ rientra sul destro e lascia partire un tiro che colpisce la base del palo. Ma l’occasione più clamorosa si registra al 70′. Fa tutto il numero 10 svedese: dribbling secco su due giocatori e conclusione che termina la corsa sulla traversa. Ma col passare dei minuti, è la paura a prevalere sulle folate improvvise dei singoli e la gara si trascina ai supplementari. E dopo 8′ la Svezia resta in dieci: Danielson entra durissimo su Besedin (grave infortunio) e Orsato estrae il rosso diretto dopo essere stato richiamato dal Var. La Svezia prova a resistere ma l’Ucraina all’ultimo trova il gol col nuovo entrato: Dovbyk sfrutta un cross dalla sinistra di Zinchenko e di testa firma il gol qualificazione.

(ITALPRESS).