Tutto pronto a Gerace per la presentazione del romanzo “Il mio posto è qui” e della successiva proiezione del film tratto dal libro di Daniela Porto. Il doppio evento si terrà giovedì 9 maggio con due distinti momenti. Il primo momento è dedicato alla presentazione del libro, edito da Sperling & Kupfer, presso la Cittadella Vescovile, Sala dell’Arazzo, con inizio alle ore 18:00, con gli interventi di Salvatore Galluzzo, sindaco f.f. di Gerace, di Cristiano Bortone, regista del film “Il mio posto è qui”, Alessandra Tuzza, Europe Direct, moderano i giornalisti Aristide Bava e Raffaella Rinaldis.

Seguiranno due proiezioni dell’atteso film girato in gran parte nella città di Gerace, co-diretto da Cristiano Bortone e Daniela Porto, per una coproduzione internazionale, prodotta da Orisa Produzioni con il sostegno anche della Calabria Film Commission e vede come protagonisti Ludovica Martino e Marco Leonardi.

A tal proposito l’Amministrazione Comunale di Gerace, il sindaco f.f. Salvatore Galluzzo, al fine di rendere partecipi i cittadini Geracesi a tale evento rende disponibili 200 biglietti gratuiti in occasione della proiezione del film prevista nella chiesa di San Francesco d’Assisi.

Per la prima proiezione, che inizia alle ore 19:45, sono disponibili 50 biglietti.

Per la seconda proiezione, che inizia alle ore 22:00, sono disponibili 150 biglietti.

I biglietti saranno distribuiti, solo ed esclusivamente ai cittadini Geracesi, nei giorni del 7 e dell’8 maggio, dalle ore 16:00 alle ore 19:00 presso la Sala Conferenza di Palazzo Tribuna.

I biglietti saranno consegnati singolarmente per ogni cittadino che si presenterà negli orari stabiliti (non è possibile avere più di un biglietto a persona).

Per la partecipazione alla proiezione si seguirà l’ordine di rilascio dei biglietti, i primi 50 assisteranno alla prima proiezione delle 19:45, mentre i successivi 150 biglietti assisteranno alla seconda proiezione delle 22:00.