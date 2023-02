Con i suoi 3,5 km quadrati di cui 800 metri di borgo storico, è il più piccolo comune della provincia di Vibo Valentia. Per estensione è tra i più piccoli dell’intera Calabria. Ed è anche una delle più efficaci icone di piccoli comuni italiani, esempio narrabile di esperienze amministrative buone ma soprattutto sensibili.

L’immagine Santa Maria dell’Isola del Principato di Tropea ha campeggiato, infatti, tra quelle selezionate da Poste Italiane per accompagnare il claim ufficiale DAI PICCOLI CENTRI SI FA GRANDE L’ITALIA scelto per il progetto Polis presentato nei giorni scorsi a Roma nel corso di un evento al quale, insieme agli altri 7000 amministratori da tutta Italia, ha partecipato anche l’assessore al bilancio, tributi e commercio Caterina Marzolo.

Ad esprimere soddisfazione per questo ulteriore riconoscimento che non fotografa la bellezza naturale della destinazione ma che ad essa aggiunge indirettamente una valutazione sulla qualità e sulla sostenibilità dell’azione di governo locale è il Sindaco Giovanni Macrì che coglie l’occasione per scandire uno dei punti fermi del suo approccio politico-amministrativo: la bellezza da sola non basta, va governata.

E nello stesso ambito del progetto Polis, rivolto a tutti i comuni con meno di 15 mila abitanti, che diventeranno punto di accesso privilegiato e di prossimità nel rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione, contribuendo concretamente a favorire la coesione economica, sociale e territoriale del Paese e il superamento del digital divide, proprio l’ufficio postale di Tropea sarà interessato – conclude Macrì – da uno degli interventi di totale ristrutturazione totale ed ampliamento, in proporzione tra i più importanti tra quelli previsti da Poste Italiane