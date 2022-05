Al centro del cordiale e proficuo incontro, l’iter per l’acquisizione dei fondi relativi alla realizzazione di Mms, il progetto per la Metropolitana di superficie che collegherà Villa San Giovanni e Melito Porto Salvo con una potenziata frequenza di corse.

L’assessore Orsomarso ha confermato che il procedimento è ormai alle battute finali e che, già la prossima settimana, si terrà il tavolo conclusivo con le istituzioni coinvolte per procedere all’approvazione della delibera che trasferirà 100 milioni di euro al Comune di Reggio Calabria per raggiungere l’importante obiettivo.

“Con il presidente Occhiuto – ha spiegato l’Assessore Domenico Battaglia – si è discusso della situazione dello scalo aeroportuale reggino. Il Governatore ha evidenziato come la Regione abbia riportato Sacal nell’alveo, auspicato da Enac, del controllo pubblico. Una buona notizia – ha specificato Battaglia – cui deve però seguire un impegno concreto nei confronti del nostro scalo. La compagine societaria avrà, il prossimo 12 maggio, il nuovo Presidente, a seguito delle dimissioni di Giulio De Metrio, e che, all’indomani di tale adempimento, sarà aperto un confronto con le istituzioni reggine, Città Metropolitana e Comune, per il definitivo rilancio dell’Aeroporto dello Stretto”.

«Sono sul tavolo già diverse idee e più di una certezza – ha dichiarato l’assessore comunale Domenico Battaglia – per poter guardare con fiducia ed ottimismo alla possibilità di costruire, con il nuovo corso di Sacal, una stagione positiva per il “Tito Minniti”».