Come Phîlene non possiamo fare a meno di intervenire sulla questione che sta tenendo banco in questi giorni. Da diversi anni, insieme a tante realtà molto operative sul tema, ci battiamo per la riapertura delle “Taurensi” e sentire che l’assessorato regionale competente ha proposto di trasformare l’intero tratto in una pista ciclabile ci ha lasciato perplessi.

Nella provincia di Reggio Calabria, in particolare nella Piana di Gioia Tauro, la situazione della mobilità (quindi dei trasporti) è drammatica.

Studenti e lavoratori pendolari non hanno il diritto ALLA MOBILITÀ(che dovrebbe essere COSTITUZIONALMENTE GARANTITO, in teoria).

Quindi cosa sta pensando di fare la Regione Calabria? Trasformare il tracciato delle Linee ferroviarie “Taurensi” (la ferrovia delle ex littorine) in una pista ciclabile. Questa è una bellissima, utilissima e moderna opera, ma prima della ciliegina, abbiamo diritto ad avere la torta?

In un territorio dove se non hai una macchina non hai diritto a spostarti, se sei uno studente o un lavoratore cosa devi fare?

Chi pensa queste cose non può che essere (o fa finta di essere) lontano dalla realtà di chi ogni mattina si alza e spera di poter restare in questa terra, e poi si chiede: ma se in mancanza di una macchina non ho nemmeno la possibilità di arrivare da Cittanova a Taurianova senza svariate difficoltà e disagi, come faccio a considerarmi in un territorio dove i miei diritti vengono garantiti?

Ben vengano le opere come le piste ciclabili(con ottimi potenziali risvolti turistici), ma, ripetiamo, prima bisogna rendere efficiente il sistema dei trasporti. Il diritto alla mobilità e dei trasporti efficienti sono tra gli elementi fondamentali per la prosperità di un territorio, per la vita e lo sviluppo di ogni comunità. Va bene la ciclabile, ma non si può gettare definitivamente la possibilità che la Piana di Gioia tauro abbia un mezzo di trasporto su rotaia moderno, efficiente ed ecosostenibile. Nel frattempo andrebbero almeno aumentate le corse degli autobus o trovare una soluzione da parte delle istituzioni competenti.

Auspichiamo che il tema della mobilità e dei trasporti diventi prioritario e confidiamo nella collaborazione di tutti.

NON SI PUÒ IGNORARE LA DRAMMATICA SITUAZIONE DEI TRASPORTI NEL NOSTRO TERRITORIO.