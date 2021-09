Due persone, rispettivamente di 28 e 46 anni, di Isola Capo Rizzuto, sono morte ed una di 23 anni è rimasta ferita nella notte a seguito di un incidente avvenuto lungo la strada per Capo Rizzuto.

I tre viaggiavano a bordo di una Bmw che per cause in corso di accertamento è finita contro un palo dell’illuminazione pubblica.

A perdere la vita Santino Riillo e Santo Russo. All’arrivo dei soccorsi per uno di loro non vi era più nulla da fare, l’altro è spirato poco dopo, mentre il terzo versa in gravi condizioni.

Da quanto è stato possibile apprendere, dalle prime ricostruzioni il conducente dell’auto avrebbe perso il controllo della vettura forse a seguito dell’asfalto bagnato a causa pioggia.

Sul posto i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri che dovranno ora stabilire l’esatta dinamica del sinistro.