Ieri, nel tardo pomeriggio si è verificato un incidente ferroviario a Roccella Jonica che poteva avere conseguenze molto tragiche. Da quanto si è appreso, due minorenni di nazionalità ucraina camminando lungo la linea ferrata, sono stati investiti da un treno regionale nel tratto tra le stazioni di Marina di Gioiosa e Roccella Jonica, e sembra che le loro condizioni non desterebbero preoccupazione, solo qualche frattura e lesioni lievi.

All’arrivo del treno i due giovani si sono accorti del pericolo e hanno cercato di allontanarsi, ma senza riuscire ad evitare l’impatto seppur di striscio.

I due feriti sono stati soccorsi dal personale del 118 e portati entrambi nell’ospedale di Locri. Sul luogo dell’incidente, per i rilievi e la ricostruzione della dinamica, si sono recati anche i carabinieri di Roccella Ionica che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.