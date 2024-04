Non ce l’ha fatta il giovane Alessio Legato, aveva 30 anni ed era rimasto gravemente ferito lo scorso 25 aprile nell’incidente sulla Statale 106 a Bocale nel Reggino, è morto ieri al Grande ospedale Metropolitano di Reggio Calabria in cui era ricoverato in condizioni gravissime.

L’incidente era avvenuto al km 15,300 e aveva coinvolto un autoveicolo e una moto. In quella circostanza aveva perso la vita una donna che si trovava alla guida dell’auto, Gabriella Laganà di 76 anni. Oggi, a distanza di quattro giorni, un altro decesso. Legato era originario di Bova Marina.