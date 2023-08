L’ennesima tragedia mortale sulle strade calòabresi, stavolta il tragico scenario è la SS 106, dove un uomo nella notte, mentre stava attraversando la strada è stato travolto da un’automobile ed è morto. Il sinistro mortale è avvenuto nel tratto di strada compreso tra Condofuri e San Lorenzo nel Reggino.

Le cause e la dinamica dell’incidente sono in fase di accertamento da parte dei carabinieri.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma per il malcapitato non c’era più nulla da fare.