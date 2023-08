Tragedia ad Albidona, centro dell’alto Jonio in provincia di Cosenza: un uomo di 68n anni, Francesco Adduci, è morto in ospedale dopo essere caduto da un albero di fichi nel suo podere. La vittima, un pensionato molto stimato nel paese, sarebbe scivolato con un piede perdendo l’equilibrio e cadendo per alcuni metri, riportando diversi traumi. Inutili i soccorsi.