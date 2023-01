Tragedia a Bagnara Calabra, dove intorno alle 22 di ieri sera si è verificato un incidente stradale in cui è morta una bambina di soli 10 anni. È successo sull’A2 nei pressi dello svincolo autostradale Bagnara, località Barritteri, nel comune di Seminara.

Secondo una prima ricostruzione, la piccola, originaria di Reggio, si trovava a bordo della vettura assieme alla famiglia quando l’auto dei genitori – che transitava in direzione nord sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria – si sarebbe fermata a causa di un guasto. A quel punto, la bimba, per cause ancora in via di accertamento, sarebbe scesa dalla vettura e sarebbe stata poi travolta da un’altra auto, guidata da una donna, che sopraggiungeva sul posto.

Il dramma si sarebbe consumato in pochi minuti. Inutili i soccorsi che sono stati prestati dai sanitari del 118 intervenuti sul posto, la piccola sarebbe morta sul colpo.