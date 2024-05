Tour in Calabria di Maraio capolista SUE. Tappe nel cosentino e nella capitale del libro Taurianova

Il segretario nazionale del Psi e candidato capolista per il Sud nella lista Stati Uniti d’Europa, Enzo Maraio sarà a Taurianova, in Calabria, capitale del libro 2024, sabato 18 maggio, alle ore 11, presso ‘Open Taverna’, in Piazza Italia.

All’incontro, dove con l’occasione di discuterà del libro di Maraio ‘Di Nuovo Avanti’, parteciperanno:

il direttore dell’Avanti della domenica, Giada Fazzalari

il segretario regionale del Psi calabrese, Gigi Incarnato;

il sindaco di Cosenza, Franz Caruso;

l’assessore all’Urbanistica, Area metropolitana, digitalizzazione della città di Cosenza, Pina Incarnato;

il consigliere comunale di Polistena Francesco Pisano

Enzo Maraio il giorno prima, venerdì 17 maggio, sarà nel cosentino, in particolare a Cassano all’Ionio con il sindaco socialista Gianni Papasso alle ore 12.00 e al complesso Monumentale di San Domenico (ore 18) insieme al segretario regionale del Psi Incarnato, il Sindaco di Cosenza, Caruso e la candidata Filomena Greco.